četrtek
Predstava: Morgen, Findus, wird's was geben
16:00
Šentjanž v Rožu/St. Johann im Rosental
k&k center
Priljubljena lika Pettersson in Findus, stvaritev večkrat nagrajenega švedskega avtorja in ilustratorja Svena Nordqvista, že desetletja na svoj poseben, humoren način premagujeta vse življenjske situacije in vprašanja – kako se spopadeta z nenavadnimi božičnimi željami, pa razkriva ta ljubka kombinacija igranega in lutkovnega gledališča.
Termini:
11. december 2025 / 16.00
12. december 2025 / 16.00
13. december 2025 / 16.00
14. december 2025 / 16.00
16. december 2025 / 16.00
17. december 2025 / 16.00
18. december 2025 / 16.00
19. december 2025 / 16.00
20. december 2025 / 16.00
21. december 2025 / 16.00
22. december 2025 / 16.00
Kraj uprizoritve:
k&k centar
9162 Šentjanž v Rožu
