Predstava: MINIHORROR

Termini: 27., 29. septembra in 1., 2. oktobra ob 20.00

Kje: Kammerlichtspiele, Adlergasse 1, 9020 Celovec

»Mini in Miki želita biti prijazna, a nič ni preprosto. Svet je grozen, vse mora umreti. Oba morata precej trpeti – in prav zato ju imamo radi.«

V »MINIHORROR« Barbi Marković pripoveduje zgodbe o Miniju in Mikiju ter njunih pustolovščinah v mestnem vsakdanu. Mini in Miki nista od tukaj, a se trudita, da bi pripadala in vse delala prav. Kljub temu – ali pa prav zato – ju preganjajo nevarnosti in pošasti, katastrofe in težave. Gre za velike in majhne nočne more srednjega razreda, za grozo ob obisku družine, za strahove samostojne podjetnice, za izziv skupnega čiščenja stanovanja in za trenutek spoznanja, ko se zdi, da je partner zavil na napačno pot ter se razkril kot nadležni gurman. Gre za brezno, ki se odpre v vsakdanjiku – in se nikoli več noče zapreti.

Režija in priredba:

Sarah Rebecca Kühl

Igra:

Markus Achatz

Birgit Fuchs

Glasba:

Lena Kolter

Scena:

Majda Krivograd

Kostum:

Robin Lena Grechenig

Tehnika:

Anna Bauer

Pomočnica režije:

Jasmin Gramschek

Po romanu Barbi Marković

Nagrajeno z nagrado Leipziškega knjižnega sejma 2024 v kategoriji leposlovje

V priredbi Sarah Rebecca Kühl

Pravice: schaeffersphilippen