Predstava: »Matiček se ženi«

Gosti: Mladinska gledališka skupina Teatr Srce Dobrla vas Komedija „Ta veseli dan ali Matiček se ženi“ v izvedbi mladinske gledališke skupine Teatr Srce obuja klasiko slovenskega gledališča s svežim, sodobnim pristopom. Anton Tomaž Linhartovo delo, prvo slovensko komedijo, prenaša na oder z obilico humorja, situacijske komike in živahnega govora, ki ga mladina popestri z domačim narečjem in znanimi šalami. S tem »Matičkom« boste preživeli urico in pol smeha ter živahnih prigod, ki vas bodo popeljale v čas, ko se ljubezenske skrivnosti niso iskale na pametnih telefonih, ampak v resničnem življenju.

PDF Letak prireditve