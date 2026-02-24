Predstava: Klank dicht - Szenisches Experiment

Eine unvorsichtige Annäherung an die künstlerische Avantgarde des beginnenden 20. Jahrhunderts.

Die sowjetischen Futurist*innen erforschten und forderten einen völlig neuen Zugang zur Kunst und vertraten dabei eine kompromisslos konsequente Antikriegshaltung. – Bestrebungen, die auch heute von zentraler Bedeutung sind. Daher revitalisiert VADAdie Ansätze der Avantgardist*innen und beschreitet künstlerische Wege jenseits der Unterhaltung.