četrtek
5. 3. 2026
Predstava: Klank dicht - Szenisches Experiment
20:00
Celovec/Klagenfurt
kultur raum VENTIL
KLANK DICHT
Szenisches Experiment
Eine unvorsichtige Annäherung an die künstlerische Avantgarde des beginnenden 20. Jahrhunderts.
Die sowjetischen Futurist*innen erforschten und forderten einen völlig neuen Zugang zur Kunst und vertraten dabei eine kompromisslos konsequente Antikriegshaltung. – Bestrebungen, die auch heute von zentraler Bedeutung sind. Daher revitalisiert VADAdie Ansätze der Avantgardist*innen und beschreitet künstlerische Wege jenseits der Unterhaltung.
Konzept, Inszenierung, Bühne, Technik, Ausstattung & Spiel:Yulia Izmaylova & Felix StrasserDauer/trajanje: 50 Min. ohne PauseEine Produktion von VADA
Aufführungen / predstave:
Do/če, 5. März 2026, 20 Uhr
kultur raum VENTIL
Fleischbankgasse 8
Tickets/vstopniceEUR 25,- regulärEUR 20,- Studierende & Pensionist*innenEUR 15,- Jugend & IGFT-Mitgliederunter https://www.kaernten.live/vada oder Tel.: 0680 / 246 11 52
Download
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?