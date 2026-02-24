sreda

4. 3. 2026

Predstava: Klank dicht - Szenisches Experiment

20:00

Celovec/Klagenfurt

kultur raum VENTIL

Predstava: Klank dicht - Szenisches Experiment
Predstava: Klank dicht - Szenisches Experiment
KLANK DICHT
Szenisches Experiment
Eine unvorsichtige Annäherung an die künstlerische Avantgarde des beginnenden 20. Jahrhunderts.
Die sowjetischen Futurist*innen erforschten und forderten einen völlig neuen Zugang zur Kunst und vertraten dabei eine kompromisslos konsequente Antikriegshaltung. – Bestrebungen, die auch heute von zentraler Bedeutung sind. Daher revitalisiert VADAdie Ansätze der Avantgardist*innen und beschreitet künstlerische Wege jenseits der Unterhaltung.
Konzept, Inszenierung, Bühne, Technik, Ausstattung & Spiel:
Yulia Izmaylova & Felix Strasser
Dauer/trajanje: 50 Min. ohne Pause
Eine Produktion von VADA
Aufführungen / predstave:
Mi/sr, 4. März 2026, 20 Uhr
Do/če, 5. März 2026, 20 Uhr
kultur raum VENTIL
Fleischbankgasse 8
Tickets/vstopnice
EUR 25,- regulär
EUR 20,- Studierende & Pensionist*innen
EUR 15,- Jugend & IGFT-Mitglieder
unter https://www.kaernten.live/vada oder Tel.: 0680 / 246 11 52

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?