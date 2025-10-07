Predstava: Ivan Cankar »EROTIKA«

IVAN CANKAR – KATJA GOREČAN – YULIA KRISTOFOROVA

EROTIKA

ugledališčena poezija Ivana Cankarja

Režija: Yulia Kristoforova

Koprodukcija: Teater RAMPA & SLG Celje

Predstava v Celovcu:

29. oktober 2025 – ob 19.30

iKult Celovec (Südbahngürtel 24)

Nadaljnje predstave:

30. 10., 31. 10., 4. 11., 5. 11., 6. 11. 2025 – vedno ob 19.30

O predstavi

Preden je Ivan Cankar postal najbolj znan slovenski dramatik in pisatelj, je najprej stopil pred občinstvo kot pesnik. Njegova pesniška zbirka Erotika (1899) je zaradi odkrite čutnosti sprožila enega največjih literarnih škandalov svojega časa. Škof Jeglič je dal uničiti skoraj vse izvode – cenzurni ukrep, ki je Cankarja še bolj utrdil kot simbol umetniške svobode.

Nova uprizoritev EROTIKA, v režiji Yulie Kristoforove in z dramaturško podporo Katje Gorečan, prinaša Cankarjevo poezijo na oder kot ljubezenski kabaret. Predstava združuje poezijo, gib in glasbo ter občinstvo vabi, da na novo doživi bližino, poželenje in tabu. Uprizoritev raziskuje napetosti med telesom in duhom, čutnostjo in moralo, svobodo in prepovedjo – teme, ki se danes zdijo aktualne bolj kot kdaj koli prej.

»Erotika je približevanje Drugemu – to je njeno bistvo.« (Simone de Beauvoir)