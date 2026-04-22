Predstava: Die Geggies
KIB 4 KIDS – Die Geggies
26. April @ 11:00 – 12:00
Predstava v nemškem jeziku.
Vorstellung in deutscher Sprache.
SL:
GEGGIJI
po besedilu Mire Lobe
za mlado občinstvo od 4. leta dalje –
Predstava o opuščanju predsodkov, podiranju meja in o velikem prijateljstvu.
Kdo so Geggiji? Na kratko: obstajata dve vrsti – SKALNI GEGGIJI in MOČVIRSKI GEGGIJI. Skalni Geggiji so rdeči in znajo plezati po skalah; močvirski Geggiji so zeleni in znajo se potapljati ter plavati.
V nočni temi ju je skoraj nemogoče ločiti. Kljub temu se med seboj ne marajo! Ker se vedno izogibajo drug drugemu, še nihče nikoli ni videl drugega. Vendar Geggiji živijo v sovraštvu. Nekega dne pa se srečata otroka Geggijev, Gil in Rokko. Kako se izgubita in prav zato najdeta drug drugega, pripoveduje ta zgodba.
TEAM Theater ASOU
Režija: Gernot Rieger, Michael Hofkirchner
Igrajo: Ursula Litschauer, Ursula Urban, Birgit Unger
Scenografija: Christian Heuegger
Kostumi: Katharina Krois, Barbara Häusl
Oblikovanje svetlobe: Christina Weber
