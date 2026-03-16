Predstava »Čudežna dežela - farsa«

wunderland – eine Farce

CUDEŽNA DEŽELA – farsa

Simone Schönett & Harald Schwinger

Večjezična predstava z nadnapisi – Mehrsprachige Theateraufführung mit Übertitelung

Farsa »Čudežna dežela« razkriva iluzijo, da se zgodovina lahko zaključi ali celo izbriše.

S pomočjo grotesknega tona drame opozarja na to, kako se manipulacija, zavračanje krivde in ponarejanje zgodovine izkorišča za pridobivanje moči in kako se lahko nasilje ponovi v novi preobleki, če se krivdo zvali drugam in blati žrtve. Avtorja besedila »Čudežna dežela« sta po naročilu teatra trotamora napisala novo, vznemirljivo, provokativno in umetniško radikalno besedilo, ki nikogar ne pušča ravnodušnega.

Praznujejo domnevno smrt zadnje priče časa.

Plešejo, dokler od utrujenosti ne popadajo.

Tisti, ki sprašujejo, so zgagarji.

Režija: Marjan Štikar

igrajo_mit:

David Kravcar, Lena Kravcar, Terezija Kravcar, Melanie Kleinfercher, Mirko Lepuschitz, Niko Mečina, Magdalena Novak, Nataša Ottowitz, Aljaž Pestotnik, Janko Sima, Karin Spitzer-Simonitsch, Jozi Spitzer, Zalika Steiner, Danijel Štikar, Ilja Štikar, Nevena Voglauer, Martin Zwitter

glasba_Musik: Primus Sitter

scenografija_Bühnenbild: Toni Reichmann

kostumografija_Kostümbild: Zalika Steiner & ttm

produkcija_Produktion: Slovensko prosvetno društvo Rož_Slowenischer Kulturverein Rož

Info: 0680/ 133 2112