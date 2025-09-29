Predstava: Aleksandrinke – Ženske na prelomnici

Aleksandrinke – Frauen im Aufbruch / Ženske na prelomnici Interdisciplinarni gledališki projekt o migraciji, feminizmu in zgodovini

Kolektiv FRAUENWERK predstavlja Aleksandrinke – Frauen im Aufbruch / Ženske na prelomnici progresivno gledališko predstavo, ki osvetljuje pogosto pozabljene zgodbe žensk, ki so med letoma 1850 in 1950 iz južne Koroške in Slovenije migrirale v Egipt, da bi tam delale in s tem olajšale stisko svojim družinam doma.

Migracija, feminizem in zgodovina – scensko upodobljena pripoved Pod režijo Imke Logar-Thiessen je kolektiv FRAUENWERK (female research group) izdelal gledališko predstavo, ki združuje igro in koreografirano lutkovno gledališče. Predstava temelji na zbranih pripovedih Marjana Tomšiča in obravnava zgodovinski dogodek, povezan z južno Koroško, ki je doslej ostal večinoma neosvetljen. Politične okoliščine in gospodarska nuja, ki so aleksandrinke prisilile, da so zapustile svoje družine in poiskale delo v tujini, se zrcalijo v dandanašnji delovni migraciji in usodah žensk iz vzhodne Evrope.