Predotvoritev filmskega festivala K3 & film Everytime

Kdaj: ponedeljek, 23. november 2026, ob 19.30

Kje: Stadtkino, Beljak

Filmski festival K3 vabi na predotvoritev (Pre-Opening) in posebno »premiero predora Koralm« (Koralm Tunnel Premiere) s filmom EVERYTIME avstrijske režiserke Sandre Wollner.

Film je izrazito čutna filmska izkušnja o nezmožnosti dojemanja izgube ter nenavadnem prepletanju preteklosti, sedanjosti in možne prihodnosti.

Režiserka Sandra Wollner, znana po filmu The Trouble with Being Born, s svojim prepoznavnim slogom raziskuje meje med resničnostjo, spominom in tistim, kar presega besede. Direktor fotografije Gregory Oke, znan po filmu Aftersun, ustvarja pretresljivo lepe podobe, ki združujejo bližino in odtujenost, tolažbo in bolečino.

Režija: Sandra Wollner

Produkcija: Avstrija, Nemčija, 2026

Trajanje: 123 minut

Več informacij: https://k3filmfestival.com/de/langfilm/everytime/

20. izvedba filmskega festivala K3: Pet dni filma iz alpsko-jadranskega prostora

Od 2. do 6. decembra 2026 bo v Beljaku potekala jubilejna 20. izvedba filmskega festivala K3. Festival bo pet dni povezoval filmsko ustvarjalnost s Koroške, iz Slovenije in Furlanije – Julijske krajine.

Program bo obsegal težko pričakovano koroško premiero filma MILA/MARIJA, svetovne in avstrijske premiere, tekmovanje kratkih filmov, razširjene filmske forme (Expanded Cinema), jubilejno gala prireditev in podelitev nagrad.

Program: https://k3filmfestival.com/de/festivalprogramm-2026/