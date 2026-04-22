Predavanje

Samo kdor pozna hrepenenje

Petek, 24. aprila, ob 19.00

KRAJ: Tinjski dom

Povezuje nas več, kot nas ločuje

Če želim svoje izkušnje iz 25 let cerkvenega dušnopastirskega dela in 30 let psihoterapevtskega dela strniti v bistvo, moram govoriti o mlajših in starejših ljudeh, o revnejših in bogatejših, zdravih in bolnih, srečnih in nesrečnih – ter o tem, kako podobne jih doživljam kljub vsem razlikam, ki jih sprva opazim:

Vse žene hrepenenje po »dobrem« življenju, ne glede na to, ali gredo po nakupih, k zdravniku ali terapevtu, v cerkev, fitnes ali bordel.

Predava: dr. Arnold Mettnitzer

teolog in psihoterapevt v zasebni praksi na Dunaju