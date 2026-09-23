Predavanje: Rim

V Tinjskem domu bo v sredo, 30. septembra, ob 19.00 predavanje »Rim«. Gabriela Mischkulnig in Vera Rehsmann bosta predstavili romanje v Večno mesto v svetem letu 2025.

Spregovorili bosta o zgodovini Rima, njegovem pomenu kot središču krščanstva ter o posebnih doživetjih romanja. Med vrhunci poti so bili udeležba na papeževi avdienci in prehod skozi štiri sveta vrata velikih papeških bazilik.

Kraj: Tinjski dom

Čas: sreda, 30. september, 19.00–20.30

Predavata: Gabriela Mischkulnig in Vera Rehsmann