sreda
Predavanje: Rim
19:00
Tinje/Tainach
Dom v Tinjah
Predavanje: Rim
V Tinjskem domu bo v sredo, 30. septembra, ob 19.00 predavanje »Rim«. Gabriela Mischkulnig in Vera Rehsmann bosta predstavili romanje v Večno mesto v svetem letu 2025.
Spregovorili bosta o zgodovini Rima, njegovem pomenu kot središču krščanstva ter o posebnih doživetjih romanja. Med vrhunci poti so bili udeležba na papeževi avdienci in prehod skozi štiri sveta vrata velikih papeških bazilik.
Kraj: Tinjski dom
Čas: sreda, 30. september, 19.00–20.30
Predavata: Gabriela Mischkulnig in Vera Rehsmann
Kako pridem tja?