Predavanje: Pogum za življenje z Viktorjem Franklom

Pogum za življenje z Viktorjem Franklom

Kdaj: v petek, 12. 12. 2025, ob 18.30

Kje: Tinjski dom

Predava: Harald Mori

Strahovi in duševni konflikti spremljajo človeštvo od nekdaj. Tudi v naši sedanjosti se znova prebujajo stare bojazni, hkrati pa nas dosegajo številni obremenjujoči dogodki. Pred petimi leti je pandemija koronavirusa povsem spremenila svet. Vojna med Rusijo in Ukrajino prinaša občutek neposredne ogroženosti v naša vsakdanja življenja. Gospodarske krize, osebne tragedije in strah pred morebitnim razširitvijo vojaških spopadov v naši bližini nas dodatno bremenijo.

Ali je kljub vsem tem izzivom mogoče živeti srečno, smiselno in prijetno življenje? Kako ravnamo z lastno vestjo, ki v nas ustvarja konflikt med sočutjem in obrambnimi mehanizmi? Ali lahko človek ostane zdrav in notranje svoboden v svetu, ki se zdi »bolehen«?

DA – mogoče je. Viktor E. Frankl, ugledni nevrolog in psihiater, je že pred desetletji dejal: »Svet ni zdrav – vendar je ozdravljiv.« In dodal, da lahko vsak posameznik prispeva k temu, da postane svet boljši.