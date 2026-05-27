Predavanje: Odločitev za lepoto

VOLJA PO LEPEM KOT VSEDOLOČAJOČA NARAVNA SILA

Predavanje

Volja po lepem nas ne spodbuja le k lepemu, temveč je sama po sebi splošna gonilna sila in s tem osrednja življenjska energija, temeljna prvinska sila narave, ki vse giblje.

Volja po lepem je neizčrpen vir moči, iz katerega lahko vsak trenutek črpamo energijo.

Volja po lepem pa nam kot arhaična prvinska sila ni le vir moči in energije, temveč hkrati tudi vodilna urejevalna sila tega našega sveta, ki ga imenujemo vesolje.

Michael Musalek, dr. med., univ. prof., rojen 1955, specialist psihiatrije in nevrologije, psihoterapevt, profesor psihiatrije na Univerzi na Dunaju, medicinski direktor Anton-Proksch-Instituta, ustanovni direktor Inštituta za socialno estetiko in duševno zdravje na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju, predsednik European Society of Aesthetics and Medicine, predsednik sekcije Psychopathology pri European Psychiatric Association (EPA), ustanovni član sekcije Philosophy and Psychiatry pri World Psychiatric Association, predsednik fundacije Inštituta Erwin Ringel, predsednik avstrijskega združenja za kakovost dela in izgorelost (BURN-AUT). Avtor več kot 250 znanstvenih publikacij, urednik revij »Spectrum Psychiatrie« in »Rausch«