Predavanje: »O, ta Liburnija!«

Kdaj: torek, 1. decembra 2026, ob 18.00

Kje: Institut für Österreichkunde (IÖK), Hanuschgasse 3, 1. nadstropje, 1010 Dunaj

Josef Wallner vabi na nostalgično potovanje po Liburniji in nekdanji avstrijski rivieri.

Vzhodna obala Istre, del skrivnostne Liburnije, je že leta 1374 postala del habsburških dežel. Velik razcvet je pokrajina doživela pol tisočletja pozneje, ko je družba Južna železnica (Südbahngesellschaft) ob jadranski obali ustvarila avstrijsko riviero, katere biser je postala Opatija (Abbazia).

Predavatelj bo obiskovalce popeljal po z lovorjem porasli obali Liburnije, jim približal njeno zanimivo in nenavadno zgodovino ter jih povabil na virtualni sprehod po eni najlepših obmorskih promenad Sredozemlja.

Predava: Josef Wallner

Predavanje bo potekalo v nemškem jeziku.