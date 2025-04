Predavanje: Kruh in zeliščna juha

Kruh in …zeliščna juha

Predavajo: Pavel Zablatnik, Dr. Herta Maurer-Lausegger, Rezka Partl

Prijave: 0676-3672189 Rezka Partl

Dr. Herta Maurer-Lausegger nas bo popeljala v svet peke kruha, svetega

opravila, ki od nekdaj povezuje rodove in zbira človeka ob ognjišču. S svojim

prijetnim vonjem nas spremlja in hrani v duhu domačega slovenskega izročila.

Gospodinja in zeliščarka Rezka Partl uživa in odkriva dobrote iz božje

lekarne. Ob vsakem koraku sreča rastlino, ki je ustvarjena za lepoto okolja

in zdravje človeka. Barva, vonj in okus dajejo postni juhi posebno moč.

Zamesila bo testo in vse potrebno pripravila za peko svežega kruha.