torek
Predavanje: Južna Afrika v besedi in sliki
19:00
Tinje/Tainach
Dom v Tinjah
Predavanje
Južna Afrika v besedi in sliki
Kdaj: torek, 6. oktober, ob 19.00
Kraj: Katoliški dom prosvete – Katholisches Bildungshaus, Propsteiweg/Proštijska pot 1, 9121 Tainach/Tinje
Predavanje o Južni Afriki se začne v Johannesburgu in vodi preko Pretorije do narodnega parka Kruger ter se konča v Cape Townu. Pri tem ne bomo osvetlili le naičn življenja ljudi in osupljive pokrajine, temveč tudi gospodarske razmere v državi.
Predavata: Vera Rehsmann, Gabriela Mischkulnig
Kako pridem tja?