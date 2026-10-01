Predavanje

Južna Afrika v besedi in sliki

Kdaj: torek, 6. oktober, ob 19.00

Kraj: Katoliški dom prosvete – Katholisches Bildungshaus, Propsteiweg/Proštijska pot 1, 9121 Tainach/Tinje

Predavanje o Južni Afriki se začne v Johannesburgu in vodi preko Pretorije do narodnega parka Kruger ter se konča v Cape Townu. Pri tem ne bomo osvetlili le naičn življenja ljudi in osupljive pokrajine, temveč tudi gospodarske razmere v državi.

Predavata: Vera Rehsmann, Gabriela Mischkulnig