Predava: Zdravko Inzko KRAJ: Hanuschg. 3/dv.2/1. nadst., 1010, IÖK S to tematiko in možnimi potmi v bodočnost se bo Dr. Inzko bavil v svojem kratkem uvodnem referatu. Sledila bo moderirana diskusija in vprašanja s strani publike. Prireditev bo v slovenskem jeziku, po želji bomo dele predavanja oziroma diskusijske prispevke prevedli. Moderacija: Christian Ogris

PDF Letak prireditve