250 let ZDA – narod pod Bogom?

Kdaj: torek, 24. november 2026, od 19.00 do 20.30

Kje: Katoliški dom prosvete, Proštijska pot 1, 9121 Tinje

Ob 250. obletnici ustanovitve Združenih držav Amerike bo dr. Andreas G. Weiß predaval o človekovih pravicah in verski svobodi v ZDA med ideali in resničnostjo.

ZDA leta 2026 praznujejo 250 let obstoja, ob tem pa se poleg demokratičnih temeljev države vse bolj odpirajo tudi vprašanja sodobnih družbenih in političnih napetosti. Svoboda izražanja, varstvo manjšin, delitev oblasti in verska svoboda so med pravicami, ki se danes soočajo z novimi izzivi.

Predavanje bo osvetlilo položaj človekovih pravic v ZDA, vlogo religije v ameriški politiki ter razmerje med vero in svobodo. Osrednje vprašanje večera bo, kaj pomeni svoboda v družbi, ki se sama razume kot dežela obljub.

Predavatelj: MMag. dr. Andreas G. Weiß, katoliški teolog, religiolog, filozof in avtor.

Prijave: https://www.sodalitas.at/veranstaltungen/detail/3395#Anmeldung