petek

4. 9. 2026

Predavanja, kuhanje in delavnica na Antifa-campu

11:30

Šentprimož/St. Primus

Zablaško jezero

Predavanja, kuhanje in delavnica na Antifa-campu
Predavanja, kuhanje in delavnica na Antifa-campu

Ob 11.30 bo predavanje Gregorja Wakouniga »From Tokyo to Vienna« o mednarodnem delovanju japonske skrajne desnice in njenih povezavah.

Od 14.00 do 17.00 bo palestinski kuharski tečaj v okviru pobude Palestine Caravan.

Ob 18.00 bo sledila delavnica o antislavizmu, ki jo pripravljajo organizatorke tabora in posredovalke Muzeja Peršman Mira Gabriel, Jana Trap in Judith Götz. Obravnavale bodo zgodovinske in sodobne oblike antislavizma, diskriminacije, rasizma in asimilacije, posebej na Koroškem.

Prireditelj

Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju

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