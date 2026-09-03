petek
Predavanja, kuhanje in delavnica na Antifa-campu
11:30
Šentprimož/St. Primus
Zablaško jezero
Ob 11.30 bo predavanje Gregorja Wakouniga »From Tokyo to Vienna« o mednarodnem delovanju japonske skrajne desnice in njenih povezavah.
Od 14.00 do 17.00 bo palestinski kuharski tečaj v okviru pobude Palestine Caravan.
Ob 18.00 bo sledila delavnica o antislavizmu, ki jo pripravljajo organizatorke tabora in posredovalke Muzeja Peršman Mira Gabriel, Jana Trap in Judith Götz. Obravnavale bodo zgodovinske in sodobne oblike antislavizma, diskriminacije, rasizma in asimilacije, posebej na Koroškem.
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