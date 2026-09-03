Predavanja, kuhanje in delavnica na Antifa-campu

Ob 11.30 bo predavanje Gregorja Wakouniga »From Tokyo to Vienna« o mednarodnem delovanju japonske skrajne desnice in njenih povezavah.

Od 14.00 do 17.00 bo palestinski kuharski tečaj v okviru pobude Palestine Caravan.

Ob 18.00 bo sledila delavnica o antislavizmu, ki jo pripravljajo organizatorke tabora in posredovalke Muzeja Peršman Mira Gabriel, Jana Trap in Judith Götz. Obravnavale bodo zgodovinske in sodobne oblike antislavizma, diskriminacije, rasizma in asimilacije, posebej na Koroškem.