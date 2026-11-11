Antifašistična zima

Predavanaje: Kmetijstvo, koroški Slovenci in kmetijska politika v Avstriji

Kdaj: četrtek, 26. november 2026, ob 18.30

Kje: KSŠŠD, Mondscheingasse 11, 1070 Dunaj

V okviru cikla Antifašistična zima bo v Klubu slovenskih študentov in študentk na Dunaju predavanje o kmetijstvu v povezavi s koroškimi Slovenkami in Slovenci ter o položaju ekoloških in malih kmetij v Avstriji.

Dipl. inž. Marinka Mader-Tschertou bo spregovorila o pomenu kmetijstva za slovensko narodno skupnost na Koroškem, izzivih manjših in ekoloških kmetij ter kmetijski politiki v Avstriji.

Predavanje bo potekalo v slovenskem jeziku.