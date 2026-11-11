četrtek
Predavanaje: Kmetijstvo, koroški Slovenci in kmetijska politika v Avstriji
18:30
Dunaj/Wien
Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju
Antifašistična zima
Predavanaje: Kmetijstvo, koroški Slovenci in kmetijska politika v Avstriji
Kdaj: četrtek, 26. november 2026, ob 18.30
Kje: KSŠŠD, Mondscheingasse 11, 1070 Dunaj
V okviru cikla Antifašistična zima bo v Klubu slovenskih študentov in študentk na Dunaju predavanje o kmetijstvu v povezavi s koroškimi Slovenkami in Slovenci ter o položaju ekoloških in malih kmetij v Avstriji.
Dipl. inž. Marinka Mader-Tschertou bo spregovorila o pomenu kmetijstva za slovensko narodno skupnost na Koroškem, izzivih manjših in ekoloških kmetij ter kmetijski politiki v Avstriji.
Predavanje bo potekalo v slovenskem jeziku.
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