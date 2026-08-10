Sreda, 12. avgust 2026, 17h

Praznovanje Mednarodnega Dneva Mladine 2026 in predstavitev pubude GoodLifeForAll (v angleškem jeziku)

prireditelj: društvo IAAI GloCha – Center za svetovne izzive in inovacije v Celovcu (Miro Polzer)

kraj: Sport- & Jugendhotel Pliberk, https://www.sporthotel-bleiburg.at/ & prenos na https://webtv.un.org/en/asset/k1e/k1espwgrap

prijava: [email protected] / 06644203648

nadaljnje informacije: https://www.glocha.org/iyd2026-celebration-goodlifeforall/