sreda
Praznovanje Mednarodnega Dneva Mladine 2026 in predstavitev pubude GoodLifeForAll
17:00
Pliberk/Bleiburg
Jugend- und Familiensporthotel
Sreda, 12. avgust 2026, 17h
Praznovanje Mednarodnega Dneva Mladine 2026 in predstavitev pubude GoodLifeForAll (v angleškem jeziku)
prireditelj: društvo IAAI GloCha – Center za svetovne izzive in inovacije v Celovcu (Miro Polzer)
kraj: Sport- & Jugendhotel Pliberk, https://www.sporthotel-bleiburg.at/ & prenos na https://webtv.un.org/en/asset/k1e/k1espwgrap
prijava: [email protected] / 06644203648
nadaljnje informacije: https://www.glocha.org/iyd2026-celebration-goodlifeforall/
PDF Letak prireditve
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