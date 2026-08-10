sreda

12. 8. 2026

Praznovanje Mednarodnega Dneva Mladine 2026 in predstavitev pubude GoodLifeForAll

17:00

Pliberk/Bleiburg

Jugend- und Familiensporthotel

Praznovanje Mednarodnega Dneva Mladine 2026 in predstavitev pubude GoodLifeForAll
Praznovanje Mednarodnega Dneva Mladine 2026 in predstavitev pubude GoodLifeForAll

Sreda, 12. avgust 2026, 17h

Praznovanje Mednarodnega Dneva Mladine 2026 in predstavitev pubude GoodLifeForAll (v angleškem jeziku)

prireditelj: društvo IAAI GloCha – Center za svetovne izzive in inovacije v Celovcu (Miro Polzer)

kraj: Sport- & Jugendhotel Pliberk, https://www.sporthotel-bleiburg.at/ & prenos na https://webtv.un.org/en/asset/k1e/k1espwgrap

prijava: [email protected] / 06644203648

nadaljnje informacije: https://www.glocha.org/iyd2026-celebration-goodlifeforall/

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?