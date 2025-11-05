Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

petek

14. 11. 2025

Praznovanje 50 let Inštituta za slavistiko

16:30

Celovec/Klagenfurt

Univerza v Celovcu

Praznovanje 50 let Inštituta za slavistiko
Praznovanje 50 let Inštituta za slavistiko

Info: Giorgo Ziffer (govor), performativno branje in glasba

Prijave: do 10. 11. na [email protected]

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt