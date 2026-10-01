nedelja
Praznik repice
10:00
Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg
Vaški trg Šmihel
Alpe-Adria praznik repe
Vaški trg v Šmihelu pri Pliberku
Kjer se regionalnost, kulinarika, tradicija in običaji srečajo z južnokoroško življenjsko radostjo
Obiskovalci bodo lahko pokušali pristne regionalne izdelke, značilne koroške dobrote, najrazličnejše jedi iz repe in krompirja, okusne krofe in drugo pecivo, izbrana vina, žganja in likerje, čebelarske izdelke ter kulinarične dobrote iz alpsko-jadranske regije.
Za raznoliko ponudbo bodo poskrbeli domača gostinska ponudba, društva in razstavljavci, ki bodo na ustvarjalen način pokazali, kako okusna je lahko kulinarika alpsko-jadranskega prostora.
Za glasbeno zabavo bo poskrbljeno. Program bo povezoval Peter Griliz.
Nedelja, 4. oktobra 2026
10.00
SLOVESNA MAŠA Z ZAHVALNO NEDELJO NA VAŠKEM TRGU
Mašo bodo glasbeno oblikovali MePZ Gorotan Šmihel, šolski zbor Evropske šole in otroški vrtec.
Nato:
KONCERT PIHALNE GODBE ŠMIHEL
11.30
URADNO ODPRTJE
Sledi kulturni program z MGV Gurk in skupino Mirniger Schuhplattler.
15.15
ŽREBANJE NAGRADNE IGRE
Drugi poudarki programa:
kulinarične krompirjeve specialitete in jedi iz krompirja,
alpsko-jadranska tržnica s prodajo kmečkih izdelkov in umetne obrti,
otroški program.
Prosto muziciranje z:
Duo Alpe in Musikantenstammtisch Jauntal.
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