Praznik repice

Alpe-Adria praznik repe

Vaški trg v Šmihelu pri Pliberku

Kjer se regionalnost, kulinarika, tradicija in običaji srečajo z južnokoroško življenjsko radostjo

Obiskovalci bodo lahko pokušali pristne regionalne izdelke, značilne koroške dobrote, najrazličnejše jedi iz repe in krompirja, okusne krofe in drugo pecivo, izbrana vina, žganja in likerje, čebelarske izdelke ter kulinarične dobrote iz alpsko-jadranske regije.

Za raznoliko ponudbo bodo poskrbeli domača gostinska ponudba, društva in razstavljavci, ki bodo na ustvarjalen način pokazali, kako okusna je lahko kulinarika alpsko-jadranskega prostora.

Za glasbeno zabavo bo poskrbljeno. Program bo povezoval Peter Griliz.

Nedelja, 4. oktobra 2026

10.00

SLOVESNA MAŠA Z ZAHVALNO NEDELJO NA VAŠKEM TRGU

Mašo bodo glasbeno oblikovali MePZ Gorotan Šmihel, šolski zbor Evropske šole in otroški vrtec.

Nato:

KONCERT PIHALNE GODBE ŠMIHEL

11.30

URADNO ODPRTJE

Sledi kulturni program z MGV Gurk in skupino Mirniger Schuhplattler.

15.15

ŽREBANJE NAGRADNE IGRE

Drugi poudarki programa:

kulinarične krompirjeve specialitete in jedi iz krompirja,

alpsko-jadranska tržnica s prodajo kmečkih izdelkov in umetne obrti,

otroški program.

Prosto muziciranje z:

Duo Alpe in Musikantenstammtisch Jauntal.