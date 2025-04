V četrtek, 1. 5. 2025, prirejata SPD Šentjanž in k & k center praznični dopoldan z zajtrkom in matinejo v k & k centru v Šentjanžu v Rožu.

Nastopala bo skupina Manjana – Jana Thomaschütz (čelo & petje), Manfred Plessl (violina, ukulele & petje), Vukašin Mišković (kitara), Stefan Gfrerrer (kontrabas) in Sebastian Haidutschek (tolkala). Od 10. ure naprej boste lahko uživali ob kavi in domačem zajtrku. Ob 11.00 uri pa se začne koncert vrhunskih glasbenikov, ki v svoji glasbi spajajo najrazličnejše stile in vplive – od klasike in jazza preko domače, indijske in afriške folklore, tja to filmskih kompozicij.

Vstopnice: 25,–EUR

Za lažjo organizacijo vas prosimo za rezervacije: 0664 2620042, 0664 1232994, [email protected]