Potujoča razstava »Spregovorimo : Darüber sprechen«

Pozdravni nagovor: HR Prof. Dr. Wolfgang Muchitsch, direktor in znanstveni direktor kärnten.museum Mag.a Susanne Ebner, vodja Enakopravnostne službe dežele Koroška

HR Prof. Dr. Wolfgang Muchitsch, direktor in znanstveni direktor Mag.a Susanne Ebner, vodja Enakopravnostne službe dežele Koroška O razstavi in knjigi: Priv.-Doz. Mag. Dr. Peter Pirker (kärnten.museum) v pogovoru z Sen. Scientist Mag.a Dr.in Nadjo Danglmaier (avtorico)

Priv.-Doz. Mag. Dr. Peter Pirker (kärnten.museum) v pogovoru z Sen. Scientist Mag.a Dr.in Nadjo Danglmaier (avtorico) Otvoritev: Dr. Peter Kaiser, deželni glavar Koroške

Dr. Peter Kaiser, deželni glavar Koroške Glasbena spremljava: Vid Smolej in Maj Karun: Glasbeni pozivi k miru (učenci dvojezične HŠK Klagenfurt/Celovec)

Ob svetovnem dnevu spomina na holokavst, 27. januarja, bo vodprta potujoča razstava „Darüber sprechen“ (Spregovorimo) organizacijeOtvoritev posebne razstave in predstavitev knjige Ponedeljek, 27. januar 2025, ob 18. uri,Razstava „Darüber sprechen“ temelji na izkušnjah 14 pričevalk in prič, ki pripovedujejo o tem, kaj so doživeli med nacističnim terorjem, kako so se njihovi sošolci obnašali do njih, kako so sosedje postali sovražniki, država morilec, kako so preživeli in kako so živeli njihovi družinski člani. Citati pričevanj in zgodovinski slikovni materiali vodijo do video posnetkov, do katerih je mogoče dostopati preko QR kod z uporabo pametnih telefonov. Dodatno bodo strokovnjaki te zgodbe umestili v kontekst zgodovinskih dogodkov. Potujoča razstava „Darüber sprechen“ je bila zasnovana s stranije program, ki ga izvaja(Avstrijska agencija za izobraževanje in internacionalizacijo) z namenom poučevanja in učenja o nacizmu in holokavstu.avtoriceDokumentacija 250 spominskih oznak na odpor in preganjanje v nacističnem režimu na Koroškem/Koroškem ter hkrati razvoj kulture spomina od leta 1945 do danes. Publikacija bo na voljo od 27. januarja v trgoviniin tudi v našem spletnem trgovini.invas vljudno vabijo!