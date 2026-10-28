petek
POSO fešta: Brazilski ritmi in virtuozne violine
19:00
Pliberk/Bleiburg
Kulturni dom Pliberk
Prva POSO fešta
KRAJ: Pliberk, Kulturni dom
KDAJ: petek, 6. novembra 2026, ob 19.00
Vabljeni na glasbeni večer z zasedbama Stefan Thaler & Amigos Brasileiros ter Bojan Cvetrežnik & Violin Island. Brazilski ritmi bossa nove in sambe se bodo prepletali z jazzovsko improvizacijo in virtuozno violinsko glasbo.
Po koncertu sledi manjša pogostitev s priložnostjo za druženje in povezovanje z ljudmi iz regije.
Vstop je brezplačen, potrebna je predhodna prijava. Število mest je omejeno.
Prijava in brezplačne vstopnice:
https://www.poso.at/de/ueber-uns/aktuelles/2026/poso-fest.html
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