POSO fešta: Brazilski ritmi in virtuozne violine

Prva POSO fešta

KRAJ: Pliberk, Kulturni dom

KDAJ: petek, 6. novembra 2026, ob 19.00

Vabljeni na glasbeni večer z zasedbama Stefan Thaler & Amigos Brasileiros ter Bojan Cvetrežnik & Violin Island. Brazilski ritmi bossa nove in sambe se bodo prepletali z jazzovsko improvizacijo in virtuozno violinsko glasbo.

Po koncertu sledi manjša pogostitev s priložnostjo za druženje in povezovanje z ljudmi iz regije.

Vstop je brezplačen, potrebna je predhodna prijava. Število mest je omejeno.

Prijava in brezplačne vstopnice:

https://www.poso.at/de/ueber-uns/aktuelles/2026/poso-fest.html