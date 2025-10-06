PopVox - Exciting Vocal Sound

Novice logo
sobota

11. 10. 2025

20:00

Pliberk/Bleiburg

Grenzlandheim

Sobota, 11. oktober 2025
začetek: 20.00

Grenzlandheim
Bahnhofstraße 30, 9150 Pliberk/Bleiburg

POPVOX predstavlja močne glasove in ritme, ob katerih kar zaigra srce ter se oder zatrese. Kombinacija harmoničnega petja, usklajenih plesnih gibov in odlične žive spremljave ustvari nepozabno vzdušje, ki vabi k praznovanju. Pevke in pevci pop zbora ne pokažejo le svojih vokalnih talentov, temveč tudi dokazujejo, da je glasba več kot le poslušanje – postane živa in doživeta.

Leta 1999 se je pisana in individualistična skupina predanih pevk in pevcev pod vodstvom Manija Mauserja podala na pot, da v zborovsko glasbo vnese nove zvoke, živahne barve in svež veter.

Od avdicijskih oddaj do poletnih jazz festivalov, od izletov v svet nemške zabavne glasbe Carmen Nebel do osvojitve medalj na Svetovnih zborovskih igrah – številne odrske pustolovščine zaznamujejo pot pop zbora iz Gradca.

