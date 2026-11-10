ponedeljek

16. 11. 2026

Popoldanska pravljična urica v Slovenski študijski knjižnici

17:00

Celovec/Klagenfurt

Slovenska študijska knjižnica

Popoldanska pravljična urica v Slovenski študijski knjižnici
Popoldanska pravljična urica v Slovenski študijski knjižnici

Popoldanska pravljična urica v Slovenski študijski knjižnici

BRANJE ZA OTROKE | CELOVEC

Kdaj: ponedeljek, 16. november, ob 17.00
Kje: Slovenska študijska knjižnica, Celovec

Slovenska študijska knjižnica vabi otroke na popoldansko pravljično urico. Ob poslušanju pravljic bodo lahko odkrivali čarobni svet zgodb in domišljije.

Prijave: 0463/323 85 ali [email protected]

Prireditelj

Slovenska študijska knjižnica

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