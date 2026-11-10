ponedeljek
Popoldanska pravljična urica v Slovenski študijski knjižnici
17:00
Celovec/Klagenfurt
Slovenska študijska knjižnica
Popoldanska pravljična urica v Slovenski študijski knjižnici
BRANJE ZA OTROKE | CELOVEC
Kdaj: ponedeljek, 16. november, ob 17.00
Kje: Slovenska študijska knjižnica, Celovec
Slovenska študijska knjižnica vabi otroke na popoldansko pravljično urico. Ob poslušanju pravljic bodo lahko odkrivali čarobni svet zgodb in domišljije.
Prijave: 0463/323 85 ali [email protected]
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