Popoldanska pravljična urica v Slovenski študijski knjižnici

BRANJE ZA OTROKE | CELOVEC

Kdaj: ponedeljek, 16. november, ob 17.00

Kje: Slovenska študijska knjižnica, Celovec

Slovenska študijska knjižnica vabi otroke na popoldansko pravljično urico. Ob poslušanju pravljic bodo lahko odkrivali čarobni svet zgodb in domišljije.

Prijave: 0463/323 85 ali [email protected]