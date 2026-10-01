nedelja
Ponovitev predstave: Kuharica Uharica
09:00
Sele/Zell Pfarre
Farni dom Sele
KUHARICA UHARICA
Ponovitev: nedelja, 11. oktober 2026, ob 9.00 (po maši)
Kraj: Farni dom Sele
Nastopa: mlajša skupina Gledališke šole KPD Planina
Glavna junakinja glasbene pravljice je hudomušna in prijazna sova Kuharica Uharica, ki nadvse rada kuha. Otroke z veseljem povabi v svojo čarobno kuhinjo, kjer je mogoče prav vse.
Ponoči, ko starši spijo, mali navihanci skupaj s Kuharico Uharico ustvarjajo, kuhajo, se zabavajo in pripravljajo okusne jedi. Ob tem hitro ugotovijo, da so odrasli včasih kar preveč obsedeni z redom in čistočo.
Recept Kuharice Uharice je preprost: skozi igrive rime, pesmi, igro in domišljijo otrokom približa raznovrstne jedi ter jih na sproščen in prikupen način spodbuja k spoznavanju hrane – brez pritiskov odraslih.
Igrajo: Lara Dovjak, Sofia Juch, Julia Kelih, Hanna Kleber, Mija Oraže, Mila Oraže, Sanja Oraže
Režija: Ana Ruter
Glasba: Svetlana Makarovič
Luč in tehnika: Matjaž Kelih, Marko Oraže
Organizacijsko spremstvo: Anja Oraže
Kostumi: Angelina Oraže
Scena: Christina Dovjak
Koreografija: Dušan Teropšič
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