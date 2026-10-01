Ponovitev predstave: Kuharica Uharica

KUHARICA UHARICA

Ponovitev: nedelja, 11. oktober 2026, ob 9.00 (po maši)

Kraj: Farni dom Sele

Nastopa: mlajša skupina Gledališke šole KPD Planina

Glavna junakinja glasbene pravljice je hudomušna in prijazna sova Kuharica Uharica, ki nadvse rada kuha. Otroke z veseljem povabi v svojo čarobno kuhinjo, kjer je mogoče prav vse.

Ponoči, ko starši spijo, mali navihanci skupaj s Kuharico Uharico ustvarjajo, kuhajo, se zabavajo in pripravljajo okusne jedi. Ob tem hitro ugotovijo, da so odrasli včasih kar preveč obsedeni z redom in čistočo.

Recept Kuharice Uharice je preprost: skozi igrive rime, pesmi, igro in domišljijo otrokom približa raznovrstne jedi ter jih na sproščen in prikupen način spodbuja k spoznavanju hrane – brez pritiskov odraslih.

Igrajo: Lara Dovjak, Sofia Juch, Julia Kelih, Hanna Kleber, Mija Oraže, Mila Oraže, Sanja Oraže

Režija: Ana Ruter

Glasba: Svetlana Makarovič

Luč in tehnika: Matjaž Kelih, Marko Oraže

Organizacijsko spremstvo: Anja Oraže

Kostumi: Angelina Oraže

Scena: Christina Dovjak

Koreografija: Dušan Teropšič