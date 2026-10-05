Ponovitev predstave »Koroški mestni godci«

Predstava

»Koroški mestni godci«

Nedelja, 18. oktober 2026, ob 15.00

Kulturni dom Dobrla vas

Predstava v izvedbi lutkovne skupine Lutke Srce 1.

VSEBINA: Odslužene živali doma za las uidejo smrti. Skupaj se odločijo, da bodo postali muzikantje. In postali so Koroški mestni godci, ki sta jih povzela tudi brata Grimm. Ali pa je bilo ravno obratno?

Igrajo: Maja Mischitz, Mateja Wrienz, Viktoria Soldo, Lea Sadjak, Darja Haschej, Ema Krznar, Sara Zankl, Anna Zankl, Matejo Gregorič