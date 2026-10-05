nedelja
Ponovitev lutkovne predstave: Afera Grški jogurt
17:00
Dobrla vas/Eberndorf
Kulturni dom Dobrla vas
Afera Grški jogurt (lutkovno igrani dramolet za mladino in odrasle)
- 18.10.2026, Kulturni dom Dobrla vas, 17:00
VSEBINA: Živimo v času afer in lažnih novic/fake news. Je predstava pred vami ena izmed njih? Presodite sami. Dovolite, da vas posrka afera grški jogurt.
Igrajo: Gabrijel Mischitz, Magdalena Kordesch-Riegler, Simeon Kontschitsch, Valentina Gregorič, Helena Stern, Elena Hobel-Podrečnik, Alina Beck, Niko Ilgovc
Kako pridem tja?