Ponovitev lutkovne predstave: Afera Grški jogurt

Afera Grški jogurt (lutkovno igrani dramolet za mladino in odrasle)

18.10.2026, Kulturni dom Dobrla vas, 17:00

VSEBINA: Živimo v času afer in lažnih novic/fake news. Je predstava pred vami ena izmed njih? Presodite sami. Dovolite, da vas posrka afera grški jogurt.

Igrajo: Gabrijel Mischitz, Magdalena Kordesch-Riegler, Simeon Kontschitsch, Valentina Gregorič, Helena Stern, Elena Hobel-Podrečnik, Alina Beck, Niko Ilgovc