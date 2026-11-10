nedelja
Ponovitev gledališke predstave: Poslednja želja Rozalije M.
18:00
Bilčovs/Ludmannsdorf
Društvena soba BILKA
Ponovitev gledališke predstave:Poslednja želja Rozalije M.
MLADINSKA GLEDALIŠKA SKUPINA BILKA | BILČOVS
Kdaj: nedelja, 22. november 2026, ob 18. uri
Kje: Društvena soba SPD Bilka, Bilčovs
Mladinska gledališka skupina Bilka vabi na ponovitev gledališke predstave Poslednja želja Rozalije M., ki bo v nedeljo, 22. novembra, v društveni sobi SPD Bilka v Bilčovsu.
Predstava je primerna za otroke od 10. leta dalje.
Kako pridem tja?