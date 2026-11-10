nedelja

22. 11. 2026

Ponovitev gledališke predstave: Poslednja želja Rozalije M.

18:00

Bilčovs/Ludmannsdorf

Društvena soba BILKA

Ponovitev gledališke predstave: Poslednja želja Rozalije M.
Ponovitev gledališke predstave: Poslednja želja Rozalije M.

Ponovitev gledališke predstave:Poslednja želja Rozalije M. 

MLADINSKA GLEDALIŠKA SKUPINA BILKA | BILČOVS

Kdaj: nedelja, 22. november 2026, ob 18. uri
Kje: Društvena soba SPD Bilka, Bilčovs

Mladinska gledališka skupina Bilka vabi na ponovitev gledališke predstave Poslednja želja Rozalije M., ki bo v nedeljo, 22. novembra, v društveni sobi SPD Bilka v Bilčovsu.

Predstava je primerna za otroke od 10. leta dalje.

Prireditelj

SPD Bilka

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