Poletna glasbena delavnica: »Filmska harmonija – zvočno potovanje«

Predavateljice/Predavatelj:

ANA BEZJAK, umetniška vodja

VESNA PETKOVIÆ, vokalna tehnika, zbor

KARIN ZEMLJIČ, vokalna tehnika, zbor

ANŽE VRABEC, korepeticije, aranžmaji, teorija

Glasbena delavnica, ki jo prirejata Dom prosvete v

Tinjah in Krščanska kulturna zveza (KKZ), je poletna

šola za zborovske pevke in pevce ter solistke in

soliste, ki že sedemnajsto leto združuje ljubiteljice in

ljubitlje zborovskega petja in glasbenega druženja ob

intenzivnem vokalnem urjenju.

Vsako leto je rdeča nit delavnice drugačna, zmeraj pa

se nanaša na glasbeno literaturo zvrsti, ki vsebujejo

elemente improvizacije. Pevke in pevci v tednu

dni s pomočjo profesionalnih glasbenih mentoric in

mentorjev in spremljevalne zasedbe pripravijo zahteven

zborovski program, s katerim se predstavijo na

zaključnem koncertu zadnji dan delavnice.

V avgustu 2025 se bomo poglobili v spoznavanje

vokalnih priredb filmskih in televizijskih kompozicij.

Na programu delavnice bodo zborovske skladbe iz

znanih filmov, televizijskih serij, risank in glasbenih

jinglov.

Raziskovali bomo legendarne napeve in pesmi, ob

spoznavanju zanimivih vokalnih priredb bomo obudili

priljubljene melodije, preko njih krepili vokalne

veščine in se pripravljali na sproščen odrski nastop.

Na skupinskih in individualnih vajah bomo spoznavali

in izboljševali vokalno tehniko, improvizacijo in

vokalno interpretacijo, podrobneje se bomo posvetili

tudi odrski prezenci in igralski interpretaciji. Tretji

dan delavnice se bomo kot ponavadi na jam session-

u solistično predstavili z odličnimi glasbenicami

in glasbeniki, ki bodo z nami tudi na zaključnem

koncertu delavnice.

Na delavnico so vabljeni izkušeni zborovski pevke

in pevci, solistke in solisti in zborovodje, ki so

dopolnili 16. leto in bi: • radi delali s profesionalnimi

in priznanimi glasbeniki • radi ob zgoščenem ter

intenzivnem delu spoznali in še bolj razvili svoj glasbeni

potencial • se radi seznanili z novo zborovsko

in solistično pevsko literaturo • radi prepevali, se

družili in sklepali nova poznanstva v glasbenem

okolju

Die Seminarsprache ist zwar Slowenisch es können aber alle Musikliebhaber*innen teilnehmen. Musik hat keine sprachlichen Barrieren. Mit Übersetzungen und Verständnis funktioniert das fabelhaft.