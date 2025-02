V petek, 21. februarja, ob 15.00 bo v Gšeftu potekala pokušina kisane in vložene zelenjave biokmetij Dolenc in Švigelj. Ob 17.00 vas čakajo sveže pečene Tschaitschmannove pečenice s kislo repo in kislim zeljem. Osvežujoče pijače in odprt ogenj poskrbita za udobno počutje.

E-Mail: [email protected] Tel. 0664 24 62 884 ali osebno v Gšeftu.