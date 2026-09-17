Pohod: Po sledeh Avgusta Pavla

Pavlov pohod iz Potrne v Cankovo in nazaj

»Po sledeh Avgusta Pavla«

Sobota, 26. september 2026, od 10.00 do 16.00

Pavlova hiša, Potrna

Pavlova hiša v Potrni in Kulturno društvo Avgusta Pavla iz Cankove vabita na skupni Pavlov pohod iz Potrne v Cankovo in nazaj.

Obe organizaciji nosita ime jezikoslovca Avgusta Pavla (1886–1946), ki se je rodil v Cankovi, njegovi starši pa so 20 let živeli v Potrni. Ob spominskem letu se društvi povezujeta s skupnim pohodom med krajema.

Odhod bo ob 10.00 pred Pavlovo hišo. Po približno 4,5 kilometra dolgem in nezahtevnem pohodu bodo udeleženci okoli 11.30 prispeli v Cankovo, kjer bosta na voljo hrana in pijača. Sledil bo kulturni program z glasbo.

Ob 14.00 se bodo pohodniki odpravili nazaj proti Potrni. Za tiste, ki se ne bodo želeli vrniti peš, bo organiziran prevoz. Potrebo po prevozu je treba obvezno navesti že ob prijavi.

Prijave do 24. septembra 2026:

[email protected]

+43 699 11591014

Udeležba je brezplačna.

Prireditelja: Društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko | Pavlova hiša

V sodelovanju s: Kulturnim društvom Avgusta Pavla Cankova