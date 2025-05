Pohod po bivših partizanskih bunkerjih

Zgodovinski pohod z Zdravkom Haderlapom

Eden od vrhuncev pohodniške sezone v a-coni je pot skozi težko prehodno območje do »skrivnih« nekdanjih partizanskih bunkerjev na vzpetinah okrog grap Lepena, Lobnik in Koprina pod Peco. Ogledali si bomo kapniško jamo “Leppener dom – Lepa jama”, nekdanje skladišče orožja, območje “Srednja polica”, ki je bila izhodišče in središče organiziranega oboroženega upora leta 1942, s tremi dodatnimi bunkerji v bližini, ter še civilni bunker v votlini blizu Peršmanove domačije.

Informacije o pohodu