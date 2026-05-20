Pohod: Čar svetega duha

Eine grenzübschreitende kulturhistorische Wanderung mit Zdravko Haderlap

Ausgangspunkt der Wanderung ist das Gasthaus Kupitz im Remschenig-Tal – Remšenik bei Bad Eisenkappel-Železna Kapla. Der Weg führt durch die wildromantische Kupitzklamm, vorbei an verlassenen Bauernhöfen Bildstöcken hinauf zur Kirche St. Leonhard (1330m), die Kirchenasyl und viele weitere Geschichten bietet.

Auf dem weiteren Weg passieren wir Heilquellen und wandern weiter bis zum Heiligengeistsattel. Von dort führt uns eine Steigung hoch zu den imposanten Olševa-Felsentoren (1500 m). Nach einem Besuch der archäologisch und paläontologisch bedeutenden Potocka-Grotte (1675 m) steigen wir auf der slowenischen Seite wieder hinunter zum einzigartigen Sveti duh – Kirchtag. Dort befindet sich auch das Bildnis des Heiligen Geistes in Gestalt eines Jünglings. Danach geht es mit einem Shuttle-Bus wieder zurück zum Ausgangspunkt der Wanderung, dem Gasthaus Kupitz.

Hinweise zur Wanderung am 25. Mai (Pfingstmontag)

Start: GH Kupitz um 8:00 Uhr

Höhenunterschied: ca. 1050 m

Dauer: circa 7 Stunden

Mindestanzahl: 6 Personen

Anforderungsprofil: mittel

Reisepass ist mitzunehmen!

Information und Anmeldung: +43(0)699-10 71 76 34

email: [email protected]