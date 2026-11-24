četrtek
Pogovori pod lesenim stropom
16:00
Železna Kapla / Bad Eisenkappel
Občinski urad Železna Kapla
Pogovori pod lesenim stropom
Kdaj: četrtek, 26. novembra 2026, ob 16.00
Kje: občinska delavnica
V okviru prireditvenega niza »Pogovori pod lesenim stropom« bodo udeleženci pod vodstvom Lise Lobnik razpravljali o aktualnih projektih, možnostih sodelovanja in dolgoročnih razvojnih perspektivah.
Teme pogovora:
- Aktualno stanje prostorskih načrtov in načrti za leto 2027
- Pripovedke iz Železne Kaple in okolice – lokacije za snemanje filma »Lovci na pripovedke« ter možnosti za pripravo razstave
- Sodelovanje med društvi DIE BURG, a-ZONE in Resilienzverein
- Dolgoročne perspektive prodaje Boštija, možnosti množičnega vlaganja in koncept prihodnje uporabe
Ob 18.00 bo na občinskem uradu sledila informativna prireditev o koroškem zakonu o urejanju prostora in lokalnem razvojnem načrtu.
PDF Letak prireditve
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