Pogovori pod lesenim stropom

Kdaj: četrtek, 26. novembra 2026, ob 16.00

Kje: občinska delavnica

V okviru prireditvenega niza »Pogovori pod lesenim stropom« bodo udeleženci pod vodstvom Lise Lobnik razpravljali o aktualnih projektih, možnostih sodelovanja in dolgoročnih razvojnih perspektivah.

Teme pogovora:

Aktualno stanje prostorskih načrtov in načrti za leto 2027

Pripovedke iz Železne Kaple in okolice – lokacije za snemanje filma »Lovci na pripovedke« ter možnosti za pripravo razstave

Sodelovanje med društvi DIE BURG, a-ZONE in Resilienzverein

Dolgoročne perspektive prodaje Boštija, možnosti množičnega vlaganja in koncept prihodnje uporabe

Ob 18.00 bo na občinskem uradu sledila informativna prireditev o koroškem zakonu o urejanju prostora in lokalnem razvojnem načrtu.