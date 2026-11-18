četrtek
Pogovor z Ernestom Petričem
18:00
Celovec/Klagenfurt
SKS-Skupnost koroških Slovenk in Slovencev
Pogovor z Ernestom Petričem
Kdaj: četrtek, 26. november 2026, ob 18.00
Kje: Prostori Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk
Skupnost koroških Slovencev in Slovenk vabi v četrtek, 26. novembra, ob 18.00 v svoje prostore na dialoški pogovor z Ernestom Petričem ob njegovi 90-letnici. Pogovor z naslovom »Devet desetletij v znamenju manjšinskih vprašanj, slovenske državnosti in mednarodnih odnosov« bo vodil dr. Borut Marjan Sturm.
Prijave: 0664 382 27 42 ali [email protected].
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