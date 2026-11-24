Gledališka predstava – Pogled dlje +

»Zofka K.« – gostovanje Antona Podbevška teatra v Šmihelu

Kdaj: sreda, 2. december 2026, ob 19.30

Kje: farna dvorana v Šmihelu pri Pliberku

V Šmihelu bo gostoval Anton Podbevšek teater z gledališko predstavo »Zofka K.« avtoric Katje Mihurko, Eve Mahkovic in Andreje Kopač.

Predstava temelji na knjigi Katje Mihurko Drzno drugačna: Zofka Kveder in podobe ženskosti (2003) ter dokumentih in besedilih o ženski identiteti in svobodi.

Slovenska pisateljica, publicistka in feministka Zofka Kveder (1878–1926) je kritično razmišljala o družbenih vlogah žensk ter se zavzemala za njihovo ekonomsko neodvisnost, pravico do izobraževanja in enakopravnost v partnerskih odnosih.

Predstava prinaša psihološki in družbeni portret ženske v svetu, v katerem ji identiteto določajo drugi, ter opozarja na aktualnost naprednih in pogumnih idej Zofke Kveder tudi v današnjem času.

Avtorice: Katja Mihurko, Eva Mahkovic, Andreja Kopač

Režija in koreografija: Jana Menger

Igra: Tina Resman

Gostuje: Anton Podbevšek teater iz Novega mesta

Vstopnice: 22 € / 14 €

Rezervacije in informacije: [email protected], 0463 514300-22