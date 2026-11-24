sreda
Pogled dlje+ »Zofka K.«
19:30
Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg
Farna dvorana Šmihel
Gledališka predstava – Pogled dlje +
»Zofka K.« – gostovanje Antona Podbevška teatra v Šmihelu
Kdaj: sreda, 2. december 2026, ob 19.30
Kje: farna dvorana v Šmihelu pri Pliberku
V Šmihelu bo gostoval Anton Podbevšek teater z gledališko predstavo »Zofka K.« avtoric Katje Mihurko, Eve Mahkovic in Andreje Kopač.
Predstava temelji na knjigi Katje Mihurko Drzno drugačna: Zofka Kveder in podobe ženskosti (2003) ter dokumentih in besedilih o ženski identiteti in svobodi.
Slovenska pisateljica, publicistka in feministka Zofka Kveder (1878–1926) je kritično razmišljala o družbenih vlogah žensk ter se zavzemala za njihovo ekonomsko neodvisnost, pravico do izobraževanja in enakopravnost v partnerskih odnosih.
Predstava prinaša psihološki in družbeni portret ženske v svetu, v katerem ji identiteto določajo drugi, ter opozarja na aktualnost naprednih in pogumnih idej Zofke Kveder tudi v današnjem času.
Avtorice: Katja Mihurko, Eva Mahkovic, Andreja Kopač
Režija in koreografija: Jana Menger
Igra: Tina Resman
Gostuje: Anton Podbevšek teater iz Novega mesta
Vstopnice: 22 € / 14 €
Rezervacije in informacije: [email protected], 0463 514300-22
Kako pridem tja?