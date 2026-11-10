Pogled dlje+: Ženitni oglas

Kdaj: sreda, 18. november 2026, ob 19.30

Kraj: iKult, Celovec

V okviru gledališkega programa Pogled dlje+ bo v Celovcu gostovalo Mestno gledališče Ptuj s komedijo Ženitni oglasavtorice Dunje Zupanec v režiji Petra Srpčića.

Komedija nesporazumov, polna duhovitih dialogov, nepričakovanih preobratov in absurdnih situacij, razkriva, kako lahko pričakovanja, strahovi in predsodki povzročijo zabavne zaplete.

Zgodba se odvija v stanovanju učiteljice angleščine, ki si po objavi ženitnega oglasa obeta romantično srečanje. Toda namesto sanjskega snubca se na njenih vratih najprej pojavi nič hudega sluteči popisovalec števcev, ki ga učiteljica zamenja za svojega bodočega izbranca. Ko pozneje prispe še pravi kandidat s šopkom rož, se začne niz komičnih nesporazumov in zamenjav identitet. Vse skupaj dodatno zaplete še vpliv posesivne matere.

Predstava na humoren način spregovori o iskanju ljubezni, medčloveških odnosih in naših predstavah o idealnem partnerju.

Avtorica: Dunja Zupanec

Režija: Peter Srpčić

Igrajo: Bojan Maroševič, Dunja Zupanec in Sandi Žuran

Informacije in rezervacije: [email protected], tel. 0664 2620042