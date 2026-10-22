Gledališka predstava

Pogled dlje+: »Zakaj sva se ločila«

Kdaj: sreda, 4. novembra 2026, od 19.30

Gostovanje: Mestno gledališče ljubljansko

Intimna drama o razpadu partnerskega odnosa in pritiskih sodobnega življenja spremlja zakonca, ki skušata razumeti, kaj se je zgodilo z njunim odnosom in kako sta se znašla na točki, na kateri sta.

Vsak s svojega zornega kota pripovedujeta o drobnih zamerah, vsakdanjih nesporazumih in navidez nepomembnih dogodkih, ki so se skozi leta kopičili. Zakaj nenadoma postane pomembno, kdo je rekel, da parkirnega listka ni treba vzeti ali da je doma dovolj mleka? Zakaj se ne pogovarjata več? Kdo se je spremenil in kdo pokazal svoj pravi obraz?

Odmevne skupne projekte scenaristke, dramaturginje in režiserke Katarine Morano in režiserja Žige Dovjaka zaznamujeta družbena angažiranost in ukvarjanje z medsebojnimi odnosi. Sodelovala sta pri več predstavah, za katere sta bila tudi nagrajena

Režija: Žiga Divjak

Igrata: Jana Zupančič in Matej Puc

Veliki abonma

130 € (12 predstav: Celovec + Podjuna + Šentjanž)

Mali abonma 1 in Mali abonma 2

109 € (8 predstav: Šentjanž + Celovec / Podjuna + Celovec)

Cena posamezne predstave: 22 € (14 € za dijake/dijakinje in študente/študentke)