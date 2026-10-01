Pogled dlje+: Zadnja večerja

Pogled dlje+

Jernej Čampelj: Zadnja večerja

KDAJ: sreda, 7. oktober 2026, ob 19.30

KRAJ: k&k center, Šentjanž v Rožu

Vabljeni na dogodek iz cikla Pogled dlje+ z naslovom Zadnja večerja.

Kulturno umetniško društvo Teatrus absurdus

Režija: Jernej Čampelj

Igrajo: Maja Martina Merljak, Urška Vučak Markež, Saša Klančnik in Gregor Ravnik

Ista avtorska in igralska ekipa, ki je ustvarila in uprizorila uspešno komedijo Ljubezen gre skozi želodec, se vrača z novo predstavo – absurdno, nežno in smešno zgodbo, ki v prepoznavnem slogu vsakdanje težave povezuje z najbolj nenavadnimi rešitvami.

V predstavi Zadnja večerja se prepletejo ljubezen, hrana in življenje samo. Glavna junaka sta povsem običajna človeka, ki se v enem samem popoldnevu znajdeta ujeta v vrtinec nesporazumov, naključij in »dobronamernih« ljudi. Ob tem se vse bolj zastavlja vprašanje: Kdo sploh vodi njuno življenje?

Avtor in režiser Jernej Čampelj se tudi tokrat posveča vsakdanjim partnerskim in medosebnim odnosom ter dobro znanim življenjskim zadregam. Predstava jih začini z obilico situacijske komike, hitrimi dialogi in prepoznavnim humorjem.

Zadnja večerja je zgodba o ljubezni, odnosih in življenju, ki se lahko v trenutku obrne na glavo – in prav zato postane še bolj zabavno.