Pogled dlje+: Trije milijoni minut

režija: Barbara Hieng Samobor

Gostuje: Mestno gledališče ljubljansko

Igrajo: Judita Zidar,Tjaša Železnik, Mojca Funkl, Ana Pavlin, Klara Kuk (AGRFT), Jana Zupančič (Glas Natalije Grossman)

V podjetniškem trilerju oz. kriminalni drami štiri prijatelje poleg družabništva in skupnih spominov druži tudi »poslovna skrivnost«. V skupnem podjetju vodijo dvojno računovodstvo in se plačevanju davkov izogibajo s prenakazovanjem denarja v Švico. Ko jim na sled pride finančna policija, se morajo na predlog odvetnice odločiti, kdo bo krivdo prevzel nase, odsedel sedemletno zaporno kazen in s tem rešil sodelavce in podjetje. Za odločitev, kdo bo prostovoljno prevzel krivdo, najamejo mediatorja: med mediacijo se pokaže, da je vsa njihova morala v trenutku izpuhtela, ostala je le še pragmatičnost. Poanta tega psihološkega trilerja je, da se vsak človek, ki je stisnjen v kot, rešuje na svoj način, predvsem pa v paniki pokaže svoje najglobje bistvo. V taki situaciji so na najhujši preizkušnji lojalnost, iskrenost in racionalnost.

posamezne vstopnice: 20,–/12,–EUR

rezervacije & informacije: [email protected], 0664 2620042