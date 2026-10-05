Pogled dlje+: »Izdelovalka mrtvaških prtov«

Ahmed Masoud:

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Društvo za umetnost AVGUS in ŠKUC gledališče

Režija: Ivan Peternelj

Igrata: Draga Potočnjak, Ivan Peternelj

Pod površino absurdnega, nadrealističnega in sarkastičnega besedila Ahmeda Masouda se skriva resnična tragedija več generacij Palestincev, ki so večino svojega življenja preživeli v zasilnih domovih, taboriščih in getih. Gospa Hadži Suad, osemdesetletna prebivalka Gaze, ki jo je avtor poimenoval gospa Suad, nas v prvoosebni pripovedi vodi skozi najpomembnejša zgodovinska obdobja, vse od angleške kolonizacije Palestine leta 1917 in katastrofe (nakbe), s katero se je leta 1948 začelo nenehno preganjanje in razseljevanje Palestincev, do enainpetdesetdnevne vojne leta 2014, posredno pa do še trajajoče genocidne vojne, ki se je začela oktobra 2023. Med nakbo so gospe Suad ubili starše in celotno družino, med prvo vstajo (intifado) sina, najdenčka, ki ga je zapuščenega našla med nakbo, leta 2014 pa je njen vnuk Gasan prebegnil v izraelsko vojsko. Resnična Hadži Suad najbrž ne živi več. Gospo Suad kot dramsko osebo pa je avtor s tem, da je v tem grozljivem največjem koncentracijskem taborišču na svetu postala simbol odpora in nepodredljivosti palestinskega ljudstva, naredil nesmrtno kot palestinsko Mater Korajžo.

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