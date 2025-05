Pogled dlje+: Čakanje Godota

Nadoknadna predstava za predstavo, ki je odpala novembra!

Gostovanje: Šentjakobsko gledališče

režija: Jaša Jamnik

igrajo: Žiga Sedmak, Srečko Kermavner, Žiga Medvešek, Marko Skok, Jože Pavšič

Eno najpomembnejših besedil evropske dramatike preteklega stoletja je zagotovo tragikomedija Čakanje Godota Samuela Becketta, ki jo je v prvi obliki napisal 1948‒1949 v francoščini. Z njo je opozoril na tragikomičen položaj človekovega obstajanja v modernem opustelem svetu. Dva potepuha, brezdomca, se vsak dan srečujeta na cesti poleg nekega drevesa in čakata na Godota, ki je prispodoba za boga, upanje in smisel. Vsak dan k njima prihaja deček, ki jima vliva upanje, da bo Godo zagotovo prišel naslednji dan. Čas in kraj dogajanja nista določena, poleg tega junaka nenehno pozabljata, koliko časa sta na tem kraju in kaj sta delala pred tem. Beckett je v svojem delu z ironijo opisal človeške strahove, muke, pričakovanja in absurdnost bivanja. To je storil tako dobro, da režiser Jaša Jamnik, ki je tekst priredil po prvem slovenskem prevodu Franceta Jamnika iz francoščine in avtorjevem prevodu v angleščino, meni, da je Čakanje Godota »večno aktualen tekst«.