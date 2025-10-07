Pogled dlje+: Bertolt Brecht »Malomeščanska svatba«

10. 2025, 19.30, KD Pliberk

Bertolt Brecht: Malomeščanska svatba

SNG Maribor

režija: Mateja Koležnik

igrajo: Vlado Novak, Irena Varga, Mateja Pucko, Maša Žilavec, Nejc Ropret, Vladimir Vlaškalić, Ksenija Mišič, Davor Herga, Matija Stipanič

trajanje: 75 min

V enodejanki Malomeščanska svatba (v režiji Mateje Koležnik prem. leta 2009, obnovitev 25. oktober 2024, SNG Maribor) avtor uporabi poročno svatbo kot mikrokozmos, skozi katerega prikazuje številne makrodružbene probleme, s satiro in črnim humorjem pa absurdnosti, do katerih prihaja, ko se pod fasado srečnega dogodka vzorne družine začnejo razkrivati resnice. Ob tem se malomeščanska trhla morala pred očmi gledalca začne lomiti. Mnogi Nemci so po klavrnem porazu 1. svetovne vojne doživeli globoko politično, gospodarsko, družbeno in duhovno izpraznjenost, zato so potrebovali obuditev vere v (malo)meščana vredno življenje. Malomeščanska svatba je kakor dokument o porajanju nemškega fašizma, v katerem je skozi svate moč odkriti temeljne intelektualne poteze, ki se nekaj let pozneje preobrazijo v ideologijo nacizma, in medtem ko v tej izgubljenosti malomeščanskega razreda der Führer najde priložnost za indoktrinacijo, Brecht vidi predvsem priložnost za posmeh (Jure Gantar v eseju Rojstvo nacizma iz duha malomeščanstva, 2009).

Bertolt Brecht (1898‒1956) je med najpomembnejšimi nemškimi dramatiki, opisan tudi kot »reformator gledališča 20. stoletja«. Njegova glavna dela so »Opera za tri groše«, »Dobri človek iz Sečuana«, »Kavkaški krog s kredo« itd. »Malomeščanska svatba« (1919) spada med njegova prva dramska dela, napisal jo je pri 21 letih. Drama v režiji Mateje Koležnik, danes ene najprepoznavnejših slovenskih režiserk v tujini, je leta 2025 na srbskem mednarodnem festivalu alternativnega in novega gledališča Infant prejela nagrado za izjemno izraznost avtorske ekipe in igralskega ansambla.

Po predstavi sledi pogovor z ustvarjalci uprizoritve, ki ga vodi dramaturginja Tanja Lužar.

Posamezne vstopnice: 22,–/14,–EUR