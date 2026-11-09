Podelitev Rizzijeve nagrade 2026 Brigitti Entner

Rizzijeva nagrada 2026 zgodovinarki Brigitte Entner

PODELITEV NAGRADE | sreda, 11. november 2026, ob 19.00 | Koroški muzej Celovec

Letošnjo Rizzijevo nagrado, ki jo za izjemne pobude na področju medkulturnega sodelovanja na Koroškem podeljujeta Slovenska prosvetna zveza (SPZ) in Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (ZSO), prejme zgodovinarka mag. Brigitte Entner.

Nagrajenka se že vrsto let posveča raziskovanju zgodovine koroških Slovenk in Slovencev, zlasti pregonu slovenskih družin in protinacističnemu odporu ter vprašanjem zgodovinskega spomina. Kot raziskovalka na Slovenskem znanstvenem inštitutu v Celovcu in predavateljica na Univerzi v Celovcu povezuje znanstveno delo z ozaveščanjem širše javnosti.

S svojimi raziskavami, publikacijami, razstavami in projekti daje glas ljudem in življenjskim zgodbam, ki so bile dolgo prezrte. Njeno delo pomembno prispeva k odprtemu dialogu, čezmejni kulturi spominjanja in razumevanju skupne zgodovine Koroške.

Rizzijeva nagrada 2026 je priznanje njenemu dolgoletnemu znanstvenemu in družbenemu delovanju ter prizadevanjem za demokratično kulturo, medsebojno razumevanje in sožitje na Koroškem.

Slovesna podelitev Rizzijeve nagrade bo v sredo, 11. novembra 2026, ob 19. uri v Koroškem muzeju v Celovcu. Slavnostni govor bo imela Cristina Beretta, vodja Inštituta za slavistiko na Univerzi v Celovcu.

Prireditelja: Slovenska prosvetna zveza (SPZ) in Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (ZSO).