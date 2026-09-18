Podelitev nagrade za ženske »Maria Tusch Preis« - prejemnica Alina Zeichen

Mesto Celovec bo letos že šestič podelilo nagrado za ženske »Maria Tusch«, namenjeno posameznicam, ki se posebej zavzemajo za dekleta in ženske ter za enakost spolov.

Letošnja nagrajenka je Alina Zeichen. Slavnostna podelitev bo v petek, 25. septembra 2026, ob 18.30 v Hiši umetnikov v Goetheparku v Celovcu.

Po pozdravu Koroškega umetniškega društva in uvodnih besedah mestne pooblaščenke za ženske Astrid Malle bosta slavnostna govora imeli Cristina Beretta in Kirstin Mertlitsch. Nagrado bo podelila mestna svetnica Constance Mochar, sledil bo govor nagrajenke. Za glasbeni okvir bo poskrbel Noreia String Quartett.

Po uradnem delu bo sledilo druženje ob prigrizku in pijači.

Petek, 25. 9. 2026, 18.30

Kraj: Hiša umetnikov, Goethepark 1, Celovec

Vstop: prost

Prijave: 0463/537-4656 ali [email protected]